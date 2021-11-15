振宇五金(2947)前3季每股盈餘為5.29元，振宇五金新北市淡水門市於11月14日正式開幕，11月包含台南市裕農門市及高雄市鳳山門市，以及12月底高雄市岡山門市也即將開幕，振宇五金預計在年底前可完成63間門市的布局，明年度門市數亦將持續不斷增加，可望為公司營運再添動能，今天盤中股價觸及漲停。

隨著本土疫情趨緩，防疫政策逐漸寬鬆，振宇五金恢復疫情較嚴峻的新北地區門市營業時間，帶動第3季單季合併營收來到4億5549萬元，較第2季增加8.05%，單季合併毛利率38.72%，稅後盈餘為3143萬元，較第2季增加10.93%，單季每股盈餘為1.82元；截至今年第3季合併營收為12億9206萬元，較去年同期增加9.61%，稅後盈餘9138萬元，較去年同期增加17.39%，每股盈餘5.29元，較去年同期增加0.51元，毛利率表現則維持在39.14%。

振宇五金表示，截至第3季門市整體表現仍穩定成長，在展店佈局方面，新北市淡水門市已於11月14日開幕，11月包含台南市裕農門市及高雄市鳳山門市，以及12月底高雄市岡山門市也即將開幕，振宇五金預計在年底前可完成63間門市的布局，明年度門市數亦將持續不斷增加，可望提升在五金市場的市占率。

為了提升品牌知名度，吸引新會員加入及增加舊會員黏著度，振宇五金近期舉辦各項活動，並搭配近期5倍券發行，推出使用5倍券享消費折扣，讓更多消費者更加認識振宇五金；此外，公司亦在商品不斷推陳出新及深耕在地服務，加強數位布局，連結線上服務，引導客人走進實體門市。

振宇五金表示，公司將以每年門市數10%成長持續展店，提升在五金市場的市占率，並藉由推廣修繕教學活動，依區域需求調整商品結構，藉由社群軟體LINE，提供專業諮詢、推銷新品及促銷品服務，並提供多元支付管道，來增加新會員數及黏著度。