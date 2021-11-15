內政部次長花敬群15日示警，目前房地產市場存在三大結構性風險，是多元且強大的，購屋人，特別是預售屋購屋人，不要只看到某些短期性的話題，而要注意整體結構風險，出手前應多方考量，理性判斷。

首先，利率調整的趨勢已經非常明顯，其次，中國大陸房市泡沫是非常大的全球危機，全世界都沒有經歷過大陸房市泡沫，這是一個沒有人知道後果有多嚴重的一件事。第三，某些地方現在大幅度調整價格，其中是否有調漲基礎，還是只是話題，只是炒作，這也是很大風險。

花敬群今天以國家住都中心代理董事長身分，出席台北市南港玉成公辦都更新案簽約受訪時，作上述表示。

花敬群強調，這段時間房價的漲勢確實有點脫離過去穩定的軌道，政府並不樂見這種情況，房市的穩定是國家經濟、都更推動一個很重要的基礎，如果有些地方因為大型建設，房價有所反應，無可厚非，但如果過度炒作，甚至不當行為，跨部會都有準備，真有失控的狀況出現，相關的政策配套就會推出來。

他說，政府過去這段時間強調危老重建，三年多下來，已有2500至2600件，這是非常快的速度，接下來政府將把重點放在公辦都更，不僅對公有土地大力推動，在高雄城中城大火之後，政府也會積極介入不合居住、有風險的複合式住商混合大樓進行都更改建。