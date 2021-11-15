VMware 15日宣布任命原欣（Bessie Yuan）擔任VMware全球副總裁、大中華區總裁。原欣將全權負責VMware中國大陸及香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣地區的業務推廣。

原欣在IT行業擁有超過20年的豐富從業經驗，曾服務於甲骨文、Hyperion等軟體公司，歷任技術總監、銷售總監、事業部總經理等職務。此外，她還主導過很多企業的數位化轉型以及各類IT項目，在雲端服務領域擁有深厚的實踐經驗。

加入VMware前，原欣在微軟中國企業商用事業部擔任總經理，深諳雲端運算技術的發展趨勢，同時對本土雲端運算市場擁有深刻的了解和洞察，帶領該事業部屢創佳績。同期，憑借優秀的領導力，原欣先後在2019年和2020年分別入選福布斯「中國科技女性榜」和《財富》2020年中國最具影響力的商界女性，是極具代表性的科技女性。

VMware全球資深副總裁、亞太及日本地區總經理Duncan Hewett表示，原欣在雲端運算和IT領域擁有豐富的行業經驗和深厚的專業知識，並在過往的工作中取得了出色的成績，很高興她成為VMware大中華區的領導者，並支持更多的客戶和合作夥伴將多雲作為其業務的制勝戰略。VMware將致力於幫助大中華區每個客戶加速數位化轉型，並更快地創新。

談及自己的新職務，原欣表示，「很高興加入VMware大家庭，也期待帶領團隊加速大中華區業務的進一步發展，為更多企業的數位化轉型進程注入一股創新動力。」