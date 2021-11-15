國際金融協會(IIF)15日表示，在全世界主要經濟體中，韓國家庭負債占GDP的比重，也就是家庭負債比最高。若此狀況不改善，韓國日後的民間消費不僅可能受到壓抑外，同時還會影響到未來的經濟成長。

此報告指出，截至2021年6月底，韓國的家庭負債比高達104.2%，在調查的37個全球經濟體中最高。香港的92%緊接在後，英國占89.4%，美國占79.2%，泰國占77.5%，馬來西亞占73.4%，日本則占63.9%。

同時，韓國這次最新的家庭負債比，也較2020年同期又增加6%，增幅同時也是最大的。另外，韓國也是唯一一個家庭債務超過自己經濟規模的國家。

韓國央行雖然把降低家庭負債當成首要任務，但自2020年新冠疫情爆發以來，因利息低使得韓國家庭債務成長快速。當地央行統計，6月份家庭借貸創紀錄地高達1805.9兆韓元，約1.53兆美元），比3月大增41.2兆韓元。

另外，2020年的家庭負債年增7.9%，增幅大於2019年的4.1%，2021年第2季的家庭負債也年增10.3%。

專家學者憂心，韓國家庭所背的債務可能會繼續攀升，消費力會受影響外，對景氣復甦來說也有負面效果。

而韓企的負債比，第2季來到115%，在全球主要經濟體中排名第5。香港第1為247%，其次是中國大陸的157.6%，以及新加坡的139.3%。至於韓國的國債比僅47.1%，表示韓國財政穩健性相對較好。