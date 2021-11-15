KPMG近期加入氣候組織與碳揭露計畫所主導的全球再生能源倡議-RE100，KPMG承諾2030年實現100％使用再生能源電力。

RE100全球已有超過300家企業加入，其中也包含以台灣為總部的13家台灣企業響應，事實上至2020年為止，KPMG全球再生能源電力的使用比例已超過60％，估計2030年可如期達標。

KPMG安侯建業表示，加入RE100是KPMG履行對地球與低碳轉型的承諾，將致力於2030年成為一個淨零排放的專業組織，KPMG於2022年在擔任全球董事會成員之會員所國家實現100％使用再生能源電力的目標，並於2030年擴大全球所有會員所達成100％使用再生能源電力。此外，KPMG也將藉由自己的CDP碳揭露報告，來讓更多與氣候相關的營運資訊透明化，並積極發揮對世界的正面影響力。

另外，KPMG安侯建業強調，落實綠能不遺餘力，KPMG安侯建業主席于紀隆2021年推動參與太陽能綠電公益專案，號召全所同仁力量捐贈一座近200萬元的太陽能電廠給社福團體，使社福團體可以有綠電收益，挹注在弱勢族群的扶助與照顧上，讓公益與氣候行動兼顧，未來將評估朝購買綠電方向前進。

KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司董事總經理黃正忠認為，減碳是迫切需要關注及正視的課題，KPMG將以身作則。KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司執行副總經理林泉興表示，KPMG加入RE100不是口號，而是基於科學基礎制定2030年100％使用再生能源電力的目標，透過內部專家開發碳預測模型，並持續向CDP及科學基礎目標倡議組織（SBTi）提供衡量、追蹤與揭露承諾的進展，KPMG也制訂減碳計畫、落實低碳轉型。