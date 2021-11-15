台北信義遠百A13今（15日）中午傳出電梯故障事件，6位民眾 12點30分搭乘電梯要到14樓用餐時，電梯不知何故突然下墜至11樓才停止，且業者並未報案求助警消，而是通知廠商修復，讓6人在電梯裡受困了25分鐘之久，氣得事後向媒體爆料此事。對此，消防局建議，遇到類似情況，最好還是報案處理。

據《東森新聞》報導，受困的6名民眾，當時在電梯內用手機錄下用對講機詢問A13員工的畫面，民眾問：「我們需要知道廠商大概多久會到？」，A13員工則回應會再跟廠商確認，無法確切掌握廠商到達的時間，讓電梯內的民眾非常傻眼，直呼「難道沒有其他解決方法嗎？」

針對此事，遠百信義A13證實15日中午確實發生電梯故障情事，但當下立刻通告廠商前來維修，讓6名在電梯內的顧客受困了25分鐘。惟受困民眾認為業者應該報警請消防人員來處理，因而向媒體反應此事。

北市消防局表示，若有安全顧慮，建議業者還是報案求救為佳，若當下發生突發的緊急事故，警消才可以立刻救援。