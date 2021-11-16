農曆春節防疫旅館搶手，部分縣市更是一房難求，有民眾反映，部分防疫旅館業者趁勢漲價。對此，交通部長王國材今赴立法院備詢前受訪表示，若防疫旅館價格超出原來價格的20％，就認定是哄抬，屆時政府補助每天每房1000元將取消。

因應春節防疫旅館需求量大，為方便民眾掌握防疫旅館空房情形，交通部日前推出防疫旅宿查詢平台2.0版，以紅、黃、綠等三色燈號顯示空房或滿房。

近日傳出有民眾訂不到都會區的防疫旅館，必須要拉車到花蓮入住，王國材表示，目前已經公布的12月14日至明年1月31日防疫旅館預訂情況，大部分都是綠燈（代表有空房），防疫措施調整為7＋7後，相信會多出更多空房，觀光局會密切關注燈號變化。

至於有防疫旅館傳出趁低漲價，王國材說，交通部跟防疫旅館有明訂，若價格超過原來價格20％，就會認定是哄抬，如果這樣的話，每天每房1000元補助會取消。