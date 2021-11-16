芭多莎在24歲生日這天出賽，可惜未能用勝利慶生。（資料照／美聯社）

2021 WTA年終賽小組賽接近尾聲，波蘭女將思薇雅蒂（Iga Swiatek）終於在苦吞2連敗之後，於最後一場小組賽7比5、6比4擊退西班牙女將芭多莎（Paula Badosa），也讓芭多莎的24歲生日過得不太開心。

思薇雅蒂因為小組賽先苦吞2連敗，確定在所屬分組遭到淘汰，但能在年度封關戰用一場勝利畫下句點，也算讓她能帶著笑容離開墨西哥瓜達拉哈拉，也終結芭多莎近期8連勝氣勢。

年僅20歲思薇雅蒂是今年WTA年終賽單打8位參賽選手中最年輕的，兩盤比賽都是先被對手破發，再展開反擊，她說：「這是場非常紮實的對抗，很開心有機會終於在最後一場展現我的實力，克服所有難題、專心比賽。年終賽是這麼特別的一場比賽，有3天要和頂尖選手打出高水準賽事，可不是那麼簡單的事，希望下一次參賽可以多點好運。」

因為時差關係，比賽時間還是墨西哥15日，剛好是芭多莎生日，儘管未能用勝利慶生，但她早已確定晉級4強，將與同胞、也是自己的偶像穆古如莎爭搶決賽資格，她表示：「我很專注，也想著明天的比賽對我有多重要，也覺得有兩位西班牙女將來到年終賽4強很不可思議，能參賽是我的夢想，我相信各位也能想像，能在準決賽對上自己欣賞的球員，我的內心有多開心。」