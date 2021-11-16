台灣指數公司新編特選台灣高股息30指數，該指數表彰兼具獲利能力與高股息特質股票組合之投資績效表現，已自11月15日起委請證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。指數權重前十大成分股為國泰金、中信金、兆豐金、台泥、永豐金、華碩、緯創、廣達、可成及亞泥。

特選台灣高股息30指數以上市櫃普通股發行市值前200大之股票為採樣範圍，篩選通過流動性標準檢驗者為合格股票，於每年4、7、12月定期選取符合財務條件，最近四季營業利益總和為正之股票，使用股利率指標由高至低排序選取30檔成分股。

加權方式則採股利率輔以自由流通市值調整成分股權重，個別成分股權重上限為5％、下限為1％，以篩選出可參與配息之高股息股票並以提升指數成分股之股息收益為目標。

台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，特選臺灣高股息30指數，自2010年5月至2021年10月底，累積報酬率為353.2％、2020年殖利率10.27％，表現均優於證交所發行量加權報酬指數（245.81％、4.32％）及臺灣全市場報酬指數（256.05％、4.34％）。

台灣指數公司表示，由於高股息主題之指數金融商品備受投資人關注，特選臺灣高股息30指數由富邦投信委託編製之客製化指數，未來可望提供投資人藉由指數金融商品參與高股息主題投資的新選擇。