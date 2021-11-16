國內零售市場競爭相當激烈，家樂福去年(2020年)才先收購頂好Wellcome超市，隨後全聯今年也宣布併購大潤發賣場，震撼全台。就有網友好奇「全聯跟家樂福誰會是台灣大賣場最後的霸主？」貼文一出引起熱烈討論，網友竟然一面倒認為全聯早就贏了。

一名網友14日在PTT上發文表示，中型超市起家的全聯，近年來越開越多間，而最近也宣布買下大潤發，這樣中大型兩種通路都齊備了；而大型量販店家樂福則是買下了頂好超市，同樣也是兩種通路都有了。原PO認為這兩家最後總會一戰，並且好奇鄉民比較看好哪一間？

貼文一出立刻引起網友，多數網友選了全聯，「家樂福看不到全聯的車尾燈了吧」、「如果法商撤離臺灣，那就是全聯了」、「全聯全台1000多家已經贏了」、「全聯早就贏了」、「全聯廣告行銷滿強的」。

其他網友則表示，「Wal-Mart」、「沃瑪吧」、「奇怪勒，你們到底是把界揚超商放到哪去了」、「家樂福不是統一還徐旭東想買嗎」、「喜互惠」、「最後通通被併成全家福，改成賣鞋子就神了」。也有許多網友很看好好市多，「costco」、「好市多可以征服台灣嗎？」、「下一篇，美聯社和costco誰比較強」、「以後大概全聯跟costco各擅勝場」。