人民幣兌美元中間價17日報6.3935 10:312021/11/17 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價17日報6.3935，下調11基點；16日中間價為6.3924，16日官方收盤價6.3770。 另外，中國人民銀行17日進行人民幣（下同）500億元7天期逆回購操作，另有1000億元逆回購到期。中標利率2.2％，持平上次。 穆斯克貼文惹上官司 摩通告Tesla 求償1.62億美元 《商情》中國強勁需求 紐約棉花彈升 #人民幣兌美元中間價 #日報 #下調 #基點 #日中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 減碳議題夯 永續基金添新兵 04:102021/11/17 投資理財 《基金》愛息族的福音 這三檔ETF配息更勝去年 10:512021/11/17 財經 拚就業 拜登簽署1兆美元基建法案 04:102021/11/17 焦點新聞 陸港觀盤－經濟增長轉折點 漸行漸近 04:102021/11/17 全球財經 寧德時代增資案 瘦身逾2成 04:102021/11/17 全球財經 下個40年 周俊吉落實永續好生活 04:102021/11/17 財經焦點 王品嚴選「西式派對美食組」開賣 家庭公司辦趴再送加菜金 10:482021/11/17 生活 永大機電 股臨會通過下市 04:102021/11/17 證券．權證 外資期現貨 同步作多 04:102021/11/17 證券．權證 《美股》消息面：零售意外強勁 美元改寫16月新高 09:432021/11/17 財經 泡麵漲聲響起 味王滷味用麵每箱調漲20元 09:012021/11/17 財經 財經熱門新聞 中芯虧大！蔣爸握關鍵技術遭忽視 台積電靠這研發3奈米 - 財經 資深工程師有多賺？老手爆內幕：40歲退休身價破億 - 財經 老美黑手伸進晶片自由市場？張忠謀一席話曝玄機 - 財經 老師電視解盤「這檔」收視狂飆 他驚爆散戶慘了 - 財經 獨》范雲要台電制止前核四廠長放話 退休高層轟：還有言論自由嗎？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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