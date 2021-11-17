人民幣兌美元中間價17日報6.3935，下調11基點；16日中間價為6.3924，16日官方收盤價6.3770。

另外，中國人民銀行17日進行人民幣（下同）500億元7天期逆回購操作，另有1000億元逆回購到期。中標利率2.2％，持平上次。

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