如同此前媒體報導，英國政府在周二正式下令，對輝達(Nvidia)以500億美元收購安謀(Arm)的交易案進行第二階段的深入調查。為該收購案增添另一障礙。該案此前數日也遭歐盟啟動進一步調查。

英國表示，鑒於安謀在該產業的核心地位，將調查該出售案對於市場競爭和國家安全的影響。英國此舉也正式加入美國、中國和歐盟行列，展開長時間調查。

英國數位大臣Nadine Dorries說，安謀在全球科技供應鏈有獨特的位置，應該充分考慮到該交易案的影響。

輝達已經承諾，將維持安謀的中立性地位。安謀的技術已經支援和供應有2000多億個晶片的出貨，其技術幾乎為所有智慧型手機提供動力。

英國政府表示，並非所有使用安謀技術的晶片都被歸類於關鍵裝置，但是更廣泛的供應鏈安全對英國國家安全至關重要。

輝達指出，第二階段的(深入調查)過程，將證明該交易有助於和加快安謀的發展，促進競爭和創新。