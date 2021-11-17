無法接受疫情隔離，香港美商會長辭職。（新華社）

《星島日報》引述路透報導，目前正身處美國的美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）決定辭職，稱自已無法接受一邊倡議香港政府放寬防疫限制，一邊又接受自己回港必須隔離21日的安排。

據路透報導，早泰娜表示，若要返回香港，將需要在酒店接受21日隔離。她指，自己的本性是並非在倡議某些事時，卻要像丑角一樣開始隔離。她表示，香港迅速進入新常態，應可吸引不介意此新常態並看到機遇的人。

早泰娜表示，美國企業在未來幾年有很多事情要做，但相信香港仍具有潛力。她說，將繼續出任會長，直至商會物色到繼任人選。早泰娜代表美國商會多次呼籲港府放寬赴港的隔離規定。

有報導稱，摩根大通行政總裁戴蒙日前抵達香港，獲豁免隔離檢疫，在短暫停留32小時後飛往倫敦。特首林鄭月娥16日解釋，該個案的豁免由相關政策局提出，並經政務司司長批准，豁免是基於經濟理由，「畢竟摩根大通是一間好大的銀行，在香港有重要業務」，該名人士的整個行程有限制，風險可控。