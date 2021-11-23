演藝圈明星夫妻檔王中平、余皓然育有一雙兒女，愛女韓菲臉蛋精緻甜美、氣質清新，而且有副好歌喉，外型不輸偶像明星，也因此被封為「校花級顏值」星二代，韓菲目前人在加拿大念大學，爸媽很想念她，不時會在社群po文表達對女兒的思念，如今即將放寒假，但余皓然跟王中平決定不讓韓菲回來台灣，並失落曝光兩大原因。

今年18歲的校花級星二代韓菲，曾曝光平時無論是學業還是生活習慣，都相當嚴格要求自己，而不愧對這番努力，她日前錄取了第一志願加拿大多倫多大學人文學科，已於8月啟程飛出國，開啟大一新鮮人與異國生活的新篇章。

韓菲出國念書，不時會上傳生活照，看上去日常過得充足有趣，而留在台灣的王中平、余皓然夫妻，則是忍受著思念之苦，日前余皓然才po文，女兒不過離開台灣2個月，已讓媽媽覺得「好久不見」，但還是希望她開心度過大學生涯，因為「會是你一輩子的回憶」。

而如今學校即將放假，思女心切的夫妻倆，應當很希望韓菲回家過寒假兼過年，但余皓然昨天在IG曬出女兒的生活照，表示考量疫情與隔離問題，「我和老王決定讓女兒寒假不要回來了」，身為媽媽的她，只能一直要求女兒多傳照片給他們，「讓我們倆老能解解想女兒的心情」，並且感嘆：「這兩年太亂，大家都要好好照顧自己」，希望明年疫情能夠舒緩一些，他們才能飛去看女兒，語氣難掩失落。