國民黨立委指中油所刊登之廣告違反行政中立。中油表示，第三天然氣接收站在大潭興建，是政府的重大能源政策，中油是政策執行者，有責任進行社會溝通，有義務澄清誤解並說明實情，例如三接再外推方案已完全避開潮間帶藻礁、以氣代煤有助於降低空污等等的重要事實。

中油強調，第三天然氣接收站不只是政府能源政策，也是公司的重大投資建設，三接能否繼續興建，攸關中油財務及未來營運方向，同樣應該公開對三接遷離公投案進行說明，甚至公開表達反對的態度。

中油認為，第三天然氣接收站在大潭興建，是政府的能源政策，也是歷經朝野政黨更迭都曾戮力推動的重大投資。中油肩負推動三接興建的任務，且為保護藻礁，開發規模已一縮再縮，已盡力做到保護藻礁最大化，自應公開說明三接需在大潭繼續興建的理由，並說明萬一三接遷離公投案通過，將對台灣造成怎樣影響。

此外，銓敘部日前已針對行政中立法說明，行政機關對於公民投票案所涉及之重大政策，本於政策推動的權責，有義務對外界說明並辯護政策立場，適時澄清相關資訊。

因此，中油刊登廣告向民眾澄清誤解，說明三接可加速增氣減煤、再外推方案已最大化藻礁保護等事實，及三接遷建公投案可能影響，並無違法之處。