大陸環球網17日報導，在中美兩國領導人視訊會晤後，雙方都釋放出未來將在高層以及外交、國防部門等加強溝通的積極信號。大陸專家認為，兩國領導人視訊會晤後，中美之間會進行包括軍事交流在內的一系列重要溝通，但兩國軍方高層會談還需要一段時間，需要工作層進行有效溝通，找到雙方都可以接受的方式。

《環時》，研究中美軍事外交的專家17日表示，中美元首視訊會談後，按照兩國元首共識，會加強包括軍事交流在內各領域的溝通。對於中美兩軍高層的首次會談會不會很快達成一致，專家認為，這需要克服一些困難，這包括美方炒作的「對等層級問題」，以及其他結構性問題的干擾，因此兩軍之間進行高層對話還需要一段時間，需要雙方高層定下決心，在工作層進行有效溝通，找到雙方都可以接受的方式。

上海全球治理與區域國別研究院全球傳播與地區治理研究中心研究員魯坦指出，中美兩個大國軍隊高層進行接觸，不僅有利於兩軍之間增強互信和避免誤判，對亞太地區乃至全球的安全穩定也都尤為重要，「此次兩國領導人視訊會晤後，拜登表示要防止中美之間的競爭變成衝突，這個表態對兩軍之間更高層面的接觸會產生促進作用。美方提出將在多個層面加強與中國的接觸，這自然會包括軍事層面，這反映出白宮不願或者不能承受與中國全面對抗的想法。因此一方面可以把兩軍高層能否實現接觸作為檢驗拜登對華表態真實性的試金石，另一方面也能檢驗一下拜登對美防務部門掌控力。當前美國政府和美軍內部反華、遏華的聲音一直不斷，這部分人勢必會對兩軍之間加強接觸設置障礙，甚至主動製造麻煩。」

值得注意的是，雖然中美兩軍高層尚未進行通話，但兩軍之間預防危機和管控風險的管道是暢通的。截止目前為止中美兩軍進行過兩次對話，分別是8月19日，中央軍委國際軍事合作辦公室領導與美國防部助理部長幫辦視訊通話。9月28日至29日，中央軍委國際軍事合作辦公室領導與美國防部助理國防部長幫辦以視訊形式共同主持第16次中美國防部工作會晤，這是美新政府上臺後中美兩軍的首次機制性對話。在9月底進行的對話中，大陸國防部新聞發言人譚克非介紹，雙方就加強兩軍危機管控、建立信任與合作等深入交換看法，進行了有益的建設性的交流。

軍事專家分析稱，這表明兩軍就相關政策，軍事行動等問題保持密切溝通。中美兩軍溝通並不僅局限於兩軍高層通話的單一模式，還包括更廣泛層面的交流。

魯坦認為，中美兩軍之間需要保持接觸，也一直在接觸，因為一方面需要了解對手，另一方面也需要避免誤判。中方和五角大樓都明白這個道理。「中方一直以來的態度都是在美方尊重中國主權、尊嚴與核心利益的基礎上，歡迎兩軍之間的溝通與合作。所以中美兩軍如何交流？能在何種層面上交流？還要看中美領導人視訊會晤之後，美方接下來是不是能認清形勢，放棄此前的錯誤做法，願意與中方一道維護一個健康穩定的中美關係。」