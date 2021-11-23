在勞動部協調下，花旗(台灣)銀行於上周五（19日）下午與花旗銀行企業工會，正式展開勞資協商會前會，雙方針對後續勞資協商的程序問題進行討論，開啟勞資透明對話的全新扉頁，並將於工會提出協商訴求後盡速擇期再次展開協商會議，聚焦協商員工權益相關議題，實踐勞資雙贏。

這場花旗勞資協商會前會由勞動部勞動關係司司長王厚偉主持，與會者包括全金聯秘書長韓仕賢、花旗(台灣)銀行管理團隊、花旗銀行企業工會代表及雙方律師。

花旗(台灣)銀行表示，非常感謝勞動部安排及指教，讓會議得以順利進行及聚焦。協商的會前會中，花旗管理團隊與企業工會針對未來勞資協商會議之正式框架，包括協商頻率、主席、地點等內容充分交換意見。雙方代表在會議中秉持合作互信的態度、積極溝通，為後續勞資會議進程，奠定未來理性對話的基礎。

為建立多元順暢的溝通管道，花旗也針對全體員工，推出全新的溝通平台SmartCiti，協助同仁即時掌握最新勞資溝通訊息以及相關公告。

花旗表示，向來致力於實踐照顧員工的企業社會任，持續推動員工照護及職場關懷措施，在會前會建立的互信基礎上，花旗承諾秉持善意及積極溝通的態度，與工會代表進行勞資協商，妥善保障花旗員工的權益與福利。