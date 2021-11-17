根據美國銀行發布的最新基金經理人月度調查顯示，由於對美國經濟成長擔憂有所消退，全球基金經理人對美股的加碼部位已攀升到8年來最高水平。

月調結果指出，基金經理人在11月份對美股的配置比重增加13個百分點到29％，創下2013年8月以來的最高紀錄。

受訪的基金經理人也對歐股前景抱持樂觀態度，71％預期這波多頭漲勢至少持續到明年，該比重高出上月的65％。

不過這些受訪者更看好新興股市前景，認為該市場可望在明年產生最佳的投資報酬率，比標準普爾500指數還要高出34％到30％。

美銀月調也發現，基金經理人認為比特幣將是明年最好資產，漲幅預料可達12％，其次是石油和黃金，漲幅雙雙為10％，短期與長期公債漲幅只有個位數。

另外受訪經理人表示全球經濟已經漸趨穩定。結果指出，有淨3％受訪者預測全球經濟成長明年將會加速。至於在上月則有淨6％認為將不見好轉。不過對全球成長看法最樂觀是在今年3月，當時有逾9成受訪者表示全球經濟將漸入佳境、只有6％認為未來12個月經濟將出現衰退。

鑒於對全球經濟預期已改善，基金經理人在11月也更願意冒著高風險進行投資。淨5％受訪者表示在本月採取「比正常高」的風險，比10月高出10個百分點。

這份調查還發現投資者對於能源、工業、商品與銀行股的持有部位下滑，反映他們對通膨資產的青睞已有所降溫，並且在同時把資金輪動到非必須消費品、債券和科技股，這三者持有部位均出現上升。

美銀月調也看出，通膨目前仍是基金經理人的最大擔憂，33％受訪者提及通膨是當今市場面臨最主要的風險，其次是央行的貨幣政策出現緊縮。另外還有超過8成受訪者預期明年美國短期利率將會開始調升。

接受美銀月調共有388名基金經理人，其管理資產總計達到1.2兆美元。