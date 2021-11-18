大陸央媒《經濟日報》18日報導，今年以來，天津、新疆、內蒙古、陝西、西藏、山東、江西、山西、福建、四川、遼寧、甘肅、吉林、湖南14省市自治區相繼發布了2021年企業工資指導線。其中，12省分的工資增長基準線在6％至8％之間。

報導稱，所謂企業工資指導線，是大陸政府職能部門根據經濟社會發展、居民生活消費等情況，對年度企業職工工資平均增長幅度的預測，是開展工資分配宏觀指導的一種方式。由基準線、上線（又稱預警線）和下線組成，基準線是企業平均工資平均增長幅度，上線是平均工資增長允許達到的最高幅度，下線則是最低幅度，既可以是零增長，也可以是負增長。

與最低工資標準有所不同的是，企業工資指導線僅有指導性，並不具有強制約束力，也不會監督企業是否採納了這條指導線。企業可結合本單位的具體經濟效益，以此為參考與職工開展工資集體協商以及確定工資增長水準。

中國勞動學會特約研究員蘇海南表示，發布這個資訊能夠引導企業參照工資指導線的不同區間，合理安排職工工資增長。

從此輪公布的工資增長設定的基準線來看，江西、山西的基準線最高，達到8％。唯一上調了基準線的省分是陝西，從7％調整至7.5％。其餘省分保持不變。

在上線設定上，湖南、甘肅、天津、江西、福建、山東、陝西、西藏均未設置工資增長上線。已設置的省分中，山西為12％，四川為10％，吉林為8％，新疆為6.5％，遼寧為8％，內蒙古為6.8％。在下線設定上，10個省分基本在3％至4％之間浮動。

蘇海南解釋，不設預警線，意味著企業可以根據自身效益比較靈活地漲工資，上不封頂；下線的作用則是引導企業讓員工的實際收入不下降。

報導指出，值得注意的是，除了調整工資指導線，今年以來，還有多個地區相繼提高了最低工資保障水準。比如，北京市今年面向食品製造業、通用設備製造業、電氣機械及器材製造業等18個行業發布了行業工資指導線。對此，北京市人社局表示，今年的最低工資保障線為27000元（人民幣，下同）／年。這是今年8月1日起執行的最低工資標準2320元／月以及前7個月最低工資標準2200元／月綜合計算的年度水準，在去年26400元的基礎上增加了600元。企業可以根據行業工資指導線測算本年度職工平均工資水準。

從「企業」到「行業」的一字之差，其中包含了最低工資保障線。業內專家介紹，最低工資標準具有強制性，由於北京市最低工資標準不包含勞動者特殊工作環境的津貼、加班費、社保費、住房公積金，以及根據大陸國家和北京市規定不計入最低工資標準的其他收入，因此行業工資指導線的最低工資保障線僅為理論最低值。企業實際應用行業工資指導線時，應綜合考慮企業實現利潤等其他經濟指標的完成情況，也要考慮職工工資的實際增長，在遵循2021年企業工資指導線的原則下，配合使用行業工資指導線，對當年工資增長進行調整。