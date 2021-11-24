近期，A股上市公司康美藥業財報造假案判決出爐，除實控人及高階主管外，還有5名獨立董事也將共同承擔上億元（人民幣，下同）債務。一時間，「獨董是不是高危職業」成了市場討論的熱點。更引人關注的是，案子判決至今，近40家A股上市公司獨立董事因各種理由提出離職。

據大陸央廣網報導，11月12日，廣東省廣州市中級人民法院就康美案發布民事判決書，責令康美藥業向52037名投資者賠償投資損失24.59億元。5名時任獨立董事郭崇慧、張平、江鎮平、李定安、張弘需承擔5％至10％連帶賠償責任。

其中，江鎮平、李定安、張弘三人因在康美藥業2016年年報、2017年年報、2018年半年報簽字，被判承擔10％的連帶賠償責任，對應金額2.46億元；郭崇慧、張平兩人只在2018年半年報中簽字，被判承擔5％的連帶賠償責任，對應金額1.23億元。

自2001年8月，大陸證監會發布《關於在上市公司建立獨立董事制度指導意見》，A股獨立董事制度建立已有20年，證監會曾多次發文指出獨立董事獨立性不夠的問題。而隨著新《證券法》的實施、零容忍監管理念的加強，去年開始，獨董辭職情況已日漸普遍。

這次康美藥業5位獨董被判承擔巨額連帶賠償事件，也被形容是中國獨立董事制度正面臨20年來最大的一次危機。

據相關規定要求，Ａ股上市公司董事會中至少包括三分之一的獨立董事，且獨立董事每年為所任職上市公司有效工作的時間原則上不少於15個工作日。而根據財聯社星礦資料顯示，A股公司中有73.34％的獨董全年薪酬在10萬元以下，其中20.66％的獨董年薪在5萬元以內。

據《時代財經》報導，針對近期大批獨董離職一事，有律師指出，如果上市公司後續出現問題，那麼即使獨董現在辭職，追訴期（3年）內也要負一定責任，不過要根據具體情況而定，目前法律上還存在一定的爭議。

與此同時，11月以來，A股已有多家上市公司公告計畫為董監高購買董責險。拉長時間來看，今年以來購買董責險的A股上市公司超過200家。

此次案件近25億元的賠償金額是歷史首次，賠款涉及19名上市公司高管、董事、監事、會計師事務所及其相關人員需承擔5％～100％不等的連帶賠償責任，極大激發了A股上市公司對於董責險的關注度。

香頌資本董事沈萌告訴《時代財經》，此前各方都將獨董視作花瓶、甚至是酬庸，這個案子中不負責任的獨董被判決承擔連帶責任，讓市場相關方重新意識到獨董的法律義務和責任。

業內人士指出，以前獨董年薪可能只有幾萬塊錢，但是以後，上市公司但凡想要獲得投資者的更多信任，聘請靠譜的獨董，年薪可能會比現在高很多。獨董能夠實實在在地去調查公司，投資者就會對他的意見比較看重，所以獨董從三低（低工作強度、低關注度、低薪）轉變到三高（高工作強度、高關注度、高薪）是未來的趨勢，也是逐步品牌化的過程。

財聯社報導稱，多位業內人士建議，應由監管部門成立「獨董專家池」，上市公司獨董從專家池中選擇，獨董薪酬統一制定，並接受證監會統一監管，薪酬由管理部門發放，從制度上最大程度切割獨董與企業的利益關係，保證獨董獨立性；同時，證監會要加強對獨董的監管，評判獨董是否盡職盡責參與了公司治理，履職盡責不力的獨董，就從「獨董專家池」中除名。