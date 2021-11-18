18日東北季風稍增強，中部以北地區擴散條件佳且易有雨，空氣品質普遍較佳；南部地區位在下風處，稍有污染物累積，空氣品質普通。台電資料指出，由於受空污影響，總計有3電廠因此降載，會加強機組調度來度過用電尖峰。

根據台電網站顯示，18日預估最高用電3070.0萬瓩，尖峰使用率88％，預估最高用電時段落在下午3點至晚上7點之間，其中最大供電能力估3487.9萬瓩，預估尖峰備轉容量417.9萬瓩，備轉容量率為13.61％，供電燈號亮出供電穩定的綠燈。

依監測資料顯示，18日東北季風稍增強，中部以北地區擴散條件佳且易有雨，空氣品質普遍較佳；南部地區位在下風處，稍有污染物累積，空氣品質普通。

環保署資料指出，台電公司考慮天然氣用量、機組運轉條件(EOH等)、環評總量管制等限制條件，在系統供電安全無虞下，依據2日進行友善降載減排計畫，台中電廠歲(檢)修1100MW、非歲(檢)修550MW、合計1650MW。興達電廠歲(檢)修550MW、非歲(檢)修550MW、興達電廠合計1100MW。 麥寮電廠非歲(檢)修200MW。