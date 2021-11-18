傳美要求陸等大國釋出石油儲備 以拉低油價 10:302021/11/18 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外媒報導稱，美國要求中國等釋出石油儲備以拉低油價。(新華網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透援引多位知情人士指出，美國拜登政府已要求中國等全球一些石油消費大國釋出原油儲備，以協同努力降低油價，刺激經濟復甦。 報導指出，消息人士透露，最近幾周，拜登政府已經向包括日本、韓國和印度在內的盟友們提出這個要求，同時也向中國提出。 報導指出，白宮國家安全委員會的一名發言人表示，尚未做出任何決定。他稱，白宮幾周來一直說正「與其他能源消費國磋商，以確保全球能源供應和價格不會危及全球經濟復甦。」考慮一系列需要採取行動時所需的工具。 拜登弦外音 兩岸自己解決 別到華府吵 穩定油價抑通膨 傳美要求中國 釋放石油儲備 #美國 #中國 #原油 #拜登 #國際油價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美喊話 籌組印太經濟架構 04:102021/11/18 財經要聞 壓低油價 傳白宮要求中國釋出原油儲備 10:492021/11/18 財經 共軍已具犯台能力 美國會報告點名台灣國防弱點並提建議 08:392021/11/18 軍事 SK海力士欲引入EUV設備進中國廠房 美國出手阻擋 10:592021/11/18 財經 各自表述 大陸學者指中方更掌握主導權 04:102021/11/18 焦點要聞 美國盤算 外交抵制北京冬奧 04:102021/11/18 焦點要聞 美中就軍備控制進行對話 強調非正式會談 10:092021/11/18 財經 習拜會後‧再釋利多－美恢復豁免中方太陽能板關稅 04:102021/11/18 財經要聞 拜習會落幕 波頓籲美國民間加強支持台灣 10:142021/11/18 國際 緊接拜習會後 美日韓召開高層會議關切台海 05:442021/11/18 國際 蔡政府攪局美中關係的代價 04:102021/11/18 時論廣場 兩岸熱門新聞 廈門新機場將邁入實質性建設階段 研究金門接入昌福廈高鐵 - 兩岸 民進黨批陸媒報導拜習會的內容 國台辦警告：將採取斷然措施 - 兩岸 中國官媒公布彭帥聲明「我沒失蹤」WTA主席仍表擔憂 - 兩岸 拜登弦外音 兩岸自己解決 別到華府吵 - 焦點新聞 - 旺報 大陸新冠特效藥再出「黑馬」 能防變異株 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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