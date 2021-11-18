據路透援引多位知情人士指出，美國拜登政府已要求中國等全球一些石油消費大國釋出原油儲備，以協同努力降低油價，刺激經濟復甦。

報導指出，消息人士透露，最近幾周，拜登政府已經向包括日本、韓國和印度在內的盟友們提出這個要求，同時也向中國提出。

報導指出，白宮國家安全委員會的一名發言人表示，尚未做出任何決定。他稱，白宮幾周來一直說正「與其他能源消費國磋商，以確保全球能源供應和價格不會危及全球經濟復甦。」考慮一系列需要採取行動時所需的工具。