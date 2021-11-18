【全程影音】陳吉仲百億養豬基金「嚴.寬.橫」狂跳票 民團轟：承諾到底剩多少？

「反萊豬、大眾走」聯盟召集人陳思宇今表示，檢視農委會陳吉仲從去年開放萊豬前許下的承諾包含2020年9月，「整整四年會有130億的補助」；卻在這兩年編列的百億基金就已經縮水21億，最高縮水程度從40％-94％不等。

「反萊豬、大眾走」今天和前衛生署署長楊志良、食安守護醫師蘇偉碩以及民間「反瘦肉精毒豬」聯盟召集人李建誠召開「百億基金『嚴. 寬. 橫 』記者會」；陳思宇說，農委會主委陳吉仲繼農損基金下萊豬廣告後，豬農百億基金又爆補助銀髮食品推廣爭議，百億基金還有三大問題「嚴.寬.橫」，包含「執行不嚴謹、預算太寬列以及補助太蠻橫」。

她指出，去年9月陳主委說「百億基金」送行政院明年就可以使用，結果是用了農損基金去下萊豬廣告。甚至是同年9月承諾包裝食品標示絕無問題，結果上週「反萊豬、大眾走」就在記者會上檢驗到電商標示不明，至今自助餐、夜市找無標示，農委會和食藥署的稽查不力都可能成為食安破口。

她說，不只對民眾，甚至今年在國會質詢上的承諾陳吉仲也完全不當一回事。針對「豬標章上要有QR CODE載明豬肉的來源」一月跳票後，今年三月陳主委承諾立委高嘉瑜三月底可以看到豬標章上有QR CODE，但又過了7個月至今卻還找不到。

她說，同年11月陳主委針對邱臣遠委員質詢，承諾「百億基金都是用在養豬產業」，但根據今年農委會送立法院的「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」預算資料顯示，養豬產業百億基金的八大項預算編列中在獎勵標示部分，竟出現「豬肉銀髮食品推廣計畫」，補助豬農變成撒錢辦推廣？

她指出，她贊成推廣銀髮食品，但陳吉仲挖東牆補西牆、舊瓶裝新酒，說好的「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」則變成銀髮食品推廣，根本就是欺騙豬農；從農委會的網站看來，是109年就有的銀髮友善食品推廣，為何要在萊豬開放政府承諾提升養豬產業之際，拿養豬基金的錢做例行性卻換個名字的推廣？難道又是一樁大內宣的戲碼嗎？

她說，所謂的百億基金上路的第一年，就因為經費不到位今年直接縮水16億，第二年更縮水21億，導致八大細項通通減少。其中在今年更有縮水94％的多元整合行銷養豬產業預算，從1億剩下550萬元，更重要的冷鏈提升從6.04億縮水42％剩下3.5億元，原定要來當養豬業技術提升及救命金的執行一上路就慘不忍睹，實際又發揮了多少作用？

她指出，豬農需要幫忙的「畜牧場污染設備更新」，每年都有，都是例行計畫，請問陳吉仲到底有多少比率是新的計劃？屠宰廠更新，今年執行情形又是如何？