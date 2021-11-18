美國10月消費者價格指數（CPI）高於預期與前值，月增率也比過去數月為高，美國政府表示扭轉通膨將為當前第一要務，市場情緒指標－美國10年期公債殖利率過去一周一度跌至約1.42％低點但隨後反彈。觀察全球主要債市，在公債殖利率強彈影響下，全球主要債券資產大多走跌，但其中如政府債券指數與投資級債券指數跌幅較大，高收益債跌幅則較為輕微，跟隨股市走勢的可轉債也因股市震盪，單周也小幅回落。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，觀察近來數月的美國CPI數據，可發現月增率自7月約1％左右後便逐月下降，在9月甚至來到了0.6％左右，而10月數據再次上升可能原因除房市、供應鏈及勞動市場外，中國近期包括限電、塞港、房地產與部分產業的監管狀況也可能有所影響，未來應持續觀察相關數據是否續呈走升或下降趨勢。

謝佳伶表示，近期因通膨偏高壓力仍在，以及市場在面對包括聯準會在內的央行貨幣政策正常化時，波動也可能加大，多少影響投資市場情緒，除使美國10年期公債殖利率近來波動加大，也連帶影響多數債券資產價格出現震盪。

謝佳伶指出，面對當前經濟復甦大方向不變、公債殖利率震盪走升，但不確定性仍充斥的狀況下，在投資債券時對於存續期長度的控管格外重要。與公債等長年期債券相比，短年期債券受惠於存續期較短的優勢，較不易受到到期之前市場的波動或公債殖利率震盪的影響，波動風險相對可望降低；此時若可關注短年期高收益債，也可獲得較公債為佳的收益率，提升資產的風險調整後報酬。

在短高收的投資建議上，謝佳伶表示因疫苗施打進度較快，歐美等成熟國家目前經濟恢復狀況優於開發中國家，而從2013年的量化縮減經驗來看，美國資產受到影響產生的波動也明顯小過新興股債市，在未來量化緊縮過程中有望表現較佳，故建議在布局上可聚焦較低景氣循環產業，現金流穩定、具利基性、市場競爭力佳、為產業龍頭的美國企業所發短年期高收益債；在產業部分，則可關注受惠景氣復甦、帶動需求升溫的天然氣運輸，以及房貸放款的銀行、煉油等族群。