由於美國公債殖利率攀升，特斯拉汽車公司（Tesla）和科技業巨擘股票湧現賣壓，科技股那斯達克指數今天連續第二天收低，不過道瓊工業指數和標準普爾指數收高。

道瓊工業指數上揚194.55點或0.55%，以35813.80點作收。

標準普爾指數上漲7.76點或0.17%，收在4690.70點。

科技股那斯達克指數下跌79.62點或0.50%，收在15775.14點。

費城半導體指數下挫12.696點或0.33%，收3834.428點。（譯者：陳政一）1101124