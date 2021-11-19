受到另一輪大規模景氣刺激計畫，以及通膨經濟數據捎來好消息，雖然權值股表現疲弱，但在電子與航運簇擁下，19日早盤結束時，日經指數收29718.62點，漲119.96點或0.41%。東證收2037.72點，漲2.2點或0.11%。

正當全球各國陸續要停止實施景氣刺激計畫時，為了再拉經濟一把，日本政府反其道而行，可望在19日公布一項破天荒且規模高達4900億美元支出方案。鉅額舉債下，雖然對日本財政結構有影響，但日股卻很高興聽到這個消息。

還有在能源價格以及原物料大漲下，日本的通膨已連續兩個月都是正數。繼9月增加0.2%之後，日本19日剛出爐的10月核心CPI(消費者物價指數)為年增0.1%。這也讓日本央行興喜若狂。

上半周時，日本央行曾表示，隨著景氣復甦下，預估2022上半年的通膨將增至1%左右，不過仍遠低於目標值2%。

經濟數據不錯，個股方面權值股卻走弱，迅銷跌0.41%，軟銀也跌1.45%。但海運以及電子股卻扮演撐盤角色。

電子股中，半導體機台製造商東京威力科創漲近5%，愛德萬測試也漲2.6%。至於航運業者也是一片紅通通，包括商船三井漲0.32%，日本郵船漲0.41%，川崎汽船更是漲近2%。