美股科技股回神，台股開高後在平盤上下小區間整理收小紅，終結連四黑，外資反手賣超並匯出資金，雖有出口商拋匯支撐，但新台幣午後轉弱，終場收在27.801元兌1美元，微幅貶值0.8分，台北外匯經紀公司成交量6.94美元。

外匯交易員表示，美股科技股回檔整理後重啟攻勢，但主要亞股卻是跌多漲少，台股開高但後繼無力，最後雖僅小漲11點至17654點，卻是終結連續四個交易日跌勢。外資則是反手賣超台股新台幣82億元，午後略偏匯出資金，使得新台幣升勢跟著暫休，並稍為轉偏弱格局。

外匯交易員認為，聯準會（Fed）發布利率決策會議摘要，釋出偏鷹的訊息，且官員進一步強調若高通膨壓不下來，將加速縮減購債，並提前且擴大升息，金融市場難免還是有點反應，但完全感受不到恐慌氣氛。畢竟這個議題已經消化很久了，外資匯出量能小，預料快速沈澱後將重返台股，尤其月底已近，出口商照例進場拋匯，均將提供新台幣續升動能。