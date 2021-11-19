輝瑞周四宣布，美國政府將以52.9億美元採購1000萬個輝瑞新冠口服藥療程，雙方已簽訂合約。

為了超前部署，美國政府正在加快相關採購，希望盡快取得有效的新冠口服藥。

這筆訂單的採購量大約是默沙東（Merck & Co Inc）按合約同意向美國政府供應之療程的兩倍。此外，輝瑞新冠口服藥每個療程價格約530美元，較默沙東的約700美元便宜近25%。

本周二輝瑞宣布其實驗性的抗新冠病毒口服藥「Paxlovid」已經向美國食藥管理局（FDA）申請緊急使用授權。該公司之前公布的臨床試驗數據顯示，此款藥丸對於面臨重症風險的成人而言，能將染疫住院和死亡機率降低89%，這也表示Paxlovid的效力優於默沙東的「莫納皮拉韋」（molnupiravir）。上個月公布的試驗數據指出，「莫納皮拉韋」可將重症高危族群的死亡或住院風險降低一半。

美國總統拜登在聲明中表示，雖然這種藥丸還需要食藥管理局進行全面審查，但我立即採取措施，要為美國人民取得足夠的藥品。拜登並表示，其政府已經在做準備，以確保人民能輕易且免費取得這種口服療法。

輝瑞表示，如果獲得美國FDA授權，最快今年就能開始提供這種療法。

周四輝瑞股價收漲1.06%，為51.41美元。默沙東小漲0.54%，收在83.05美元。

這類在家就能服用的藥物料將成為這場抗疫戰中強力的新武器。美國衛服部長Xavier Becerra表示，接種疫苗還是美國人的首要之務，但這類讓人們不必住院的藥丸可能成為「救星」。

輝瑞此前曾表示，預計到12月底將生產18萬個新冠口服藥療程，到2022年底，產量可擴大到至少5000萬個療程。輝瑞並表示已經開始在英國、澳洲、紐西蘭和韓國等數個國家提出使用授權申請，未來也將向更多國家提出申請。

基於相當正面的試驗數據，已有許多國家爭相訂購輝瑞和默沙東的新冠口服藥。目前美國政府已經以22億美元取得310萬個默沙東新冠口服藥療程，亦取得追加訂購200萬個療程的權利。