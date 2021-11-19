缺料致使部分訂單遞延，台達電(2308)預期，如果順利，第4季合併營收有機會較第3季成長，美系外資最新報告維持台達電「買進」評等，儘管近期外資及投信多站在賣方，台達電今天股價逆勢小紅作收。

由於逢十一長假工作天數較少，台達電10月合併營收為263.78億元，月減3.5%，年增0.9%，累計前10月合併營業收入為2572.8億元，年成長12%。

台達電執行長鄭平表示，目前訂單看起來還不錯，主要還是要看材料有沒有臨時狀況及客戶有沒有缺料，如果順利，第4季營收有機會較第3季成長。

美系外資最新報告指出，我們預期台達清潔能源相關產品(包括：EV/充電器/ESS/UPS/新能源等)將在2021年到2025年年復合年增長率為26%；電動汽車普及率迅速提高(2025年為24%，2020年為3%)和目標為全球和企業實現碳中和，我們希望這些產品占台達電2025年合併收入22%，推動公司的整體收入/盈利能力上升，維持台達電「買進」評等，目標價為340元。