兆利（3548）25日參加櫃買中心法說會，對2022年景氣看法二好一壞，監視器、摺疊手機均有新品，2022年表現可望優於今年，筆電則難脫長短料的陰霾，恐拖累出貨，對明年度的筆電市場保守看待。

市場關注兆利摺疊手機軸承布局，兆利也不諱言，雖然有出貨，但是摺疊手機軸承無論是在零件、材質、市場的要求上，困難度比較大，不良率高衝擊毛利率，拖累第三季營運表現，不過，摺疊手機軸承已經針對新機種出貨，零件比舊機種減少50％，困難度略有降低，預期新機種的需求量會比較大。

至於在筆電軸承方面，兆利引述資料表示，今年長短料對筆電的衝擊將延續至2022年上半年，缺料問題將持續影響筆電出貨表現，公司保守看待明年筆電市場。

兆利利用台商回台優惠，去年在台灣擴建產能，目前在台灣佈建金屬粉末射出成型（MIM）、精密加工產能，塑膠射出成形及壓鑄件則在大陸，公司預期手機及監視器都有新品推出，明年表現可望優於今年。

兆利今年前三季營收達50.1億元，稅後純益9500萬元，每股稅後純益1.58元，年減60％。