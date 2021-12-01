王道銀行(2897)今天召開法說會，今年前三季在存放利差提升、淨收益成長及子公司獲利增加貢獻下，稅後淨利14.55億元，年增62％，每股盈餘0.49元。公司經營階層表示，存放利差在存放款品質優化下，2022年表現可望優於今年第三季底的1.51％，挹注整體獲利。

王道銀行前三季各子公司獲利表現部分，華票稅後淨利14.44億元，年增21％，每股盈餘1.08元；美國華信銀行稅後淨利2.5億元，年增40％，每股盈餘0.82元；台灣工銀租賃及台駿國際租賃稅後淨利2.84億元，年增2％，每股盈餘1.07元。

王道銀行個體表現方面，今年因汰換低利差及高風險放款，第三季底放款餘額由去年底的1660億元減少至1570億元，存款金額也同步下降至2440億元，主要因今年擴增各種存款來源，並降低過去為吸收存款的高額高利率存款，在存放款品質調整改善下，存放利差從去年底1.41％到今年第三季提升到1.51％，接近2018年的1.53％。而加上景氣回溫，利息、手續費等淨收益增加，個體淨收益達到41.65％，年增17％。

王道銀行資本適足率為14.30％、第一類資本比率為13.12％，9月底逾放比由去年底0.42％提高到0.53％，備抵呆帳覆蓋率為274.3％，逾放比偏高是受2019年潤寅集團詐貸案件影響，分配款尚未取回，該案擔保品已經法院拍定，待法院裁定分配款後，逾放比可望大幅下降。

展望2022年，王道銀行指出，持續朝精品銀行邁進，企金部分，擴大客層經營，深耕集團企業，並開拓中型企業及綠能產業客群，並且由企金客戶延伸至相關高資產家族客群。個金方面，在控制風險報酬最適化下，擴大利差收入；並建置財富管理業務團隊，與企金商金橫向業務合作，深化財富管理業務往來，提升滲透率。

王道銀行今年利差機動調整，帶動存放利差上揚，存款方面爭取低利率活存而不是爭取大額存款給予較高利率，放款則汰換高風險客戶，在存放款持續優化，看好明年存放利差持續向上。