記憶體廠旺宏(2337)2021年11月合併營收47.38億元，雖較10月57.15億元新高減少17.1%，仍較2020年同期增加57.4%。旺宏11月營收仍為歷史同期新高，並自4月以來，已連續8個月營收創歷史同期新高。

旺宏2021年1月至11月合併營收為464.81億元，較2020年同期364.94億元增加27.4%，亦再創同期新高。

旺宏於第三季營收創新高後，第四季仍淡季不淡，公司預期第四季業績將與第三季相當，毛利率可望維持逐季成長趨勢，並持續看好明年表現。

旺宏董事長吳敏求於第三季法說會表示，展望產業後市，電腦市場的循環周期不太會影響旺宏營運，明年NOR Flash市場仍會持續缺貨。

旺宏第三季受惠唯讀記憶體（ROM）、編碼型快閃記憶體（NOR Flash）及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）等三大產品銷售同步成長，第三季營收149.74億元，創下歷史新高，季增31%。受惠產品價格調漲，第三季毛利率達42.9%，拉升3.8個百分點；營業利益34.97億元，季增52%；業外處分6吋晶圓廠貢獻25.05億元收益，旺宏第三季稅後淨利54.3億元，季增182%，每股純益2.94元。

旺宏今年前三季營收360.28億元，年增22%，創新高；毛利率39.4%，較去年同期拉升5.3個百分點；稅後淨利82.71億元，年增98%，每股純益4.48元。