根據中華經濟研究院進行的「國人安心樂活享退調查」發現，國人投資ETF的比例已達近4成，據統計，台股ETF今年以來報酬率最高的富邦臺灣中小(00733)已大賺65%，元大中型100(0051)也有近4成的報酬率，如果從配息的角度來看，現金殖利率以FH富時高息低波(00731)的7.28%最高，元大台灣高息低波(00713)也有逾6%的殖利率。

《鏡週刊》報導，富邦臺灣中小堪稱今年台股ETF獲利王，含息總報酬率達65.3%；排名第2是元大中型100，截至11月17日報酬率有39.04%；排名第3是元大MSCI金融(0055)。根據CMony資料顯示，年度現金王則為FH富時高息低波，全年配息4.3元，現金殖利率高達7.28%；其次是元大台灣高息低波，全年配息3.15元，殖利率6.81%；排名第3的則是永豐臺灣加權(006204)，今年配息5.3元，殖利率5.91%。

台股今年創新高，上市櫃公司配息金額也創高，在第3季除息高峰後，隨之登場的ETF搶息潮持續增溫，尤其有「國民ETF」之稱的元大高股息(0056)今年吸引逾50萬股民參與，並以史上最短天數順利填息，今日除息的元大台灣高息低波也在前一個交易日爆出逾2.1萬張的大量。

法人表示，台股近5年平均殖利率5%以上個股比重僅18%，且5年來都填息的比重更不到2%，在投資人不易尋找長期殖利率高又能填息的標的情況下，ETF投資一籃子股票，有機會分散個股風險，高股息ETF則可作為存股的選擇之一。