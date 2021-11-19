航空貨運需求持續攀升，長榮航(2618)預期航空貨運運價將持續上揚，長榮航空總經理孫嘉明表示，目前海運塞港情況未見緩解，供應鏈持續緊俏，導致海轉空需求持續增加，加上第4季傳統旺季與購物季舖貨上架需求，預期將再推升航空貨運運價。

長榮航空今天舉行線上法說會，由總經理孫嘉明親自主持，疫情加速改變購物習慣，空運需求有增無減，孫嘉明表示，受到全球海運缺櫃及塞港效應，海轉空運貨物有增無減，包括：居家運動器材、電腦設備、遠端通訊與網購電商等為主要運送之空運貨物，尤其是全球海運缺櫃及塞港效應，海轉空運貨物有增無減，空運艙位供給持續吃緊，致使運價易漲難跌；由於目前海運塞港情況未見緩解，供應鏈持續緊俏，加上第4季傳統旺季與購物季舖貨上架需求，預期將再推升航空貨運運價。

目前長榮航公司機隊共86架，包括80架客機及6架貨機，孫嘉明表示，第6架777F貨機於今年10月交機後，即投入亞洲及北美之貨運航線，第7架及第8架777F貨機亦陸續於今年11及12月交機，至年底機隊數將達88架，未來777F貨機機隊將達8架，貨機運能大幅成長60%，此外32架客機改為客艙載貨，包括23架777-300ER、6架787-10及3架A330-300，可機動性提供客製化包艙與包機貨運服務，滿足貨主需求。

對於貨運長期展望，長榮航空持樂觀看法，孫嘉明表示，國際貿易成長有助維持航空貨運市場成長，2022航空貨運需求成長幅度有望較2019增加13%，公司對於全球航空貨運市場保持長期成長趨勢看法未變，亦將相應提升貨運運能，以維繫競爭力與市占率；除今年新引進之3架全新777F貨機外，公司也制定有中長期的貨運運能發展計畫。