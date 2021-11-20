美眾議院通過拜登1.75兆美元社會福利與氣候法案 00:042021/11/20 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統拜登。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國眾議院19日通過拜登總統1.75兆美元社會福利與氣候法案，是美國史上最大規模的對抗氣候變遷計畫。 該法案將投資5550億美元於氣候計畫，主要是提供稅負優惠給低排碳能源產業。 普丁受邀參加北京冬奧會開幕式 拜登考慮對北京冬奧會「外交抵制」 拜登證實考慮杯葛北京冬奧 白宮再提新疆人權侵害 #社會福利 #氣候 #法案 #拜登 #美眾議院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遭中國禁止離境數年美籍華人 拜習會前獲准返美 05:552021/11/19 國際 Interpol大會將至 71位美國會議員挺台參與 09:292021/11/19 國際 中美俄開啟對話的新競合時代 04:102021/11/19 時論廣場 奔騰思潮》台美關係應長期經營，而非寅吃卯糧(林廣挺) 15:032021/11/19 海納百川 美揪亞洲大國 釋出戰略儲油 04:102021/11/19 財經要聞 ESG環保愛地球概念股 向錢衝 04:102021/11/19 產業特刊 美斥資52.9億美元 採購輝瑞新冠口服藥 08:582021/11/19 財經 美中軍備對話 白宮：非正式會談 04:102021/11/19 焦點要聞 美墨加峰會 聚焦電動車補貼 04:102021/11/19 全球財經 國戰會論壇》美日菲南海演訓 區域衝突更難解（蕭衡鍾） 08:412021/11/19 海納百川 美遊說多國釋油平抑價格 陸釋出儲油 11:282021/11/19 國際 財經熱門新聞 「自家人」瘋賣長榮航暴賺1.4億 網見還有20萬張：真的賺爛了 - 財經 台積電危險？三星找來「晶片界神級人物」 業界爆內幕 - 財經 台積電給老美機密曝光 陸媒爆內幕：4台廠這家最誠實 - 財經 逼死OPEC！外媒爆拜習串通1驚天陰謀 油價恐大爆崩 - 財經 台積電工程師年薪200萬的代價！他大爆血汗內幕：有錢也沒命花 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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