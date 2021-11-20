家樂福19日至21舉辦年終前大出清優惠，全台量販、超市祭出抗漲策略，集合共2000支商品，最低下殺2.5折，其中，康寧花漾派對超值餐盤組六件式，原價1599元、特價399元，可享2.5折；家福蘆薈濃縮洗衣精，原價139元；特價41元，2.95折。
此外，N.S.Y.折疊保冷購物車508，原價1099元、特價499元，4.5折；N.S.Y.保冷購物車505，原價799元、特價299元，3.7折；BH經典不鏽鋼餐具20件組，原價1398元、特價499元，3.6折；Lifetime33吋摺疊圓桌，原價1300元、特價699元，5.4折；皇珵純釀造濃口醬油」原價280元、特價199元，7.1折；威雀雪莉12年蘇格蘭威士忌禮盒，原價720元、特價502元，7折。
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