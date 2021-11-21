台北市接連發生3起診所誤打疫苗事件，引發關注。台北市副市長蔡炳坤21日表示，已要求衛生局加速裁罰，依《醫療法》最高可罰25萬元。衛生局則表示，最快本周可開罰。

北市12日才發生大安區診所23人預約AZ第2劑被打成莫德納事件，16日又有民眾在內湖區診所預約流感疫苗被打成莫德納，松山區某診所18日將已打過第一劑BNT疫苗1名民眾的流感疫苗，誤接種成AZ疫苗。

蔡炳坤表示，由於接種上有疏忽，三間診所第一時間已要求診所暫停接種，提出改善後才能接種，大安區與內湖區診所若經過複查通過後，最快15期預約就可恢復接種服務。

蔡炳坤指出，已要求衛生局依《醫療法》第57條第1項處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，其中松山某診所因18日出事後沒有立即回報，從其他管道發現，有要求加重裁罰。衛生局則表示，依照程序處理，已請診所提出書面說明，最快本周可開罰。