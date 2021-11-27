「第17屆雲林文化藝術獎頒獎典禮」27日在雲林縣北港文化中心舉行，百名創作家齊聚一堂， 其中雲林縣藝文界最高殊榮「貢獻獎」，由台語文作家黃添盛、雕塑家蔡爾平、剪黏藝師許哲彥等8人獲得，另頒發特別貢獻獎追思已故資深攝影家紅連明。

雲林縣政府自2005年起將「雲林縣美術家聯展」提昇為「雲林文化藝術獎」，今年已邁入第17屆，除了貢獻獎外，尚有10個類別藝文競賽，共選出101名得獎人，27日由雲林縣長張麗善主持頒獎典禮，不同世代藝術家共襄盛舉，見證雲林文化藝術的成長茁壯。

貢獻獎表揚在雲林縣藝文領域中具有卓越成就及貢獻者，由台語文作家黃添盛、咖啡烘豆師陳守宜、雕塑家張敬、廟宇大木匠師許澤南、雕塑家蔡爾平、剪黏藝師許哲彥、書法家沈榮槐、書畫家楊友農8人獲得。

張麗善表示，所有得獎者在各領域苦心孤詣，創作出深入人心的作品，都是雲林藝文界的瑰寶，除了精彩絕倫的藝文創作，還有走入生活的咖啡烘豆等工藝，讓雲林的文化藝術更加多元。美術獎各類前3名及優選作品即日起至12月15日在北港文化中心展出，讓民眾一窺名家們的傑出創作。

主辦單位另表揚獲得文化部第28屆「全國績優文化志工」個人銀質獎的雲林縣文化志工許子雍，以及個人銅質獎的張明仕、張月圓，感謝他們在文化領域持續服務，經年不輟。

主辦單位指出，獲頒特別貢獻獎的已故攝影家紅連明，曾擔任攝影記者、雲林縣社大講師、雲科大與虎科大攝影老師。30年來參加國內大小攝影比賽，獲獎超過百次，一生從事攝影教學，啟發無數學子投入攝影領域，貢獻良多。