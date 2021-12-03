「徐海鋒號」2日開到虎尾立仁國小試車出任務，小朋友們聽到新的故事書來了很興奮，半輛車約400本書被借走。（周麗蘭攝）

雲林縣府文化觀光處3日舉行贈車典禮，宏致電子公司董事長袁万丁（左三）把象徵性的鑰匙交給縣長張麗善（右四）。（周麗蘭攝）

這一輛是載送成人類書籍的熊本號。（周麗蘭攝）

這一輛是載送童書的徐海鋒號。（周麗蘭攝）

宏致電子股份有限公司捐贈2輛行動圖書車給縣府，以該公司員工的名字名命為「熊勇號」、「徐海鋒號」，試車首日載著800本全新圖書到虎尾立仁國小，小朋友蜂擁而上愛不釋手，不到1小時借走400本書。

雲林縣府文化觀光處今（3日）舉行贈車典禮，宏致電子公司董事長袁万丁把象徵性的鑰匙交給縣長張麗善，張麗善致謝該公司讓書香深入雲林縣各角落，讓縣內所有孩子因為閱讀而看見未來。

袁万丁表示，該公司自2006年起每年以優良員工的名義捐贈車輛，過去捐贈救護車，2016年起改捐贈行動圖書車，熊勇、徐海鋒也是員工的名字，員工看著自己名字的車到各地服務鄉親，內心的感動、延續的正向力量是獎金所無法取代的。

文觀處熱烈歡迎「熊勇號」、「徐海鋒號」加入圖書館行列，把最近採購大量新書都送上車，1輛載童書、1輛載大人看的書，接受各鄉鎮圖書館、各國小申請，把車開到定點提供借閱。

行動圖書車每輛可放約1000本書，停妥後打開車棚就可以提供借書服務，「徐海鋒號」2日開到虎尾立仁國小試車出任務，小朋友們聽到新的故事書來了很興奮，半輛車約400本書被借走。

文觀處長陳璧君表示，未來這2輛車會開到雲林每一個鄉鎮市，方便學生及民眾借閱書籍，讓雲林到處都有圖書館，各鄉鎮市如有特別想閱讀哪類書籍，可於預約圖書車時提出，文觀處就會依照需求安排書籍，讓民眾借到真正想閱讀的書。

圖書資訊科長曾惠君表示，本縣各級偏遠學校、村里辦公處、社區發展協會、各社區管理委員會、社會福利機構、醫院、教會、育幼院都可以提出申請，其他團體若符合公益性質、合法公共開放空間活動、.可提供電力設備也可申請，電話請洽（05）5523194林先生。