李建誠高舉「No Toxic Pork」反毒豬毛巾。（袁庭堯攝）

前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

直接衝上台嗆蘇貞昌 李建誠最新訪問

民進黨公投說明會高雄場20日在鳳山登場，輪到蘇貞昌登台時，「民間反瘦肉精毒豬聯盟」發言人李建誠突然從前排起身、舉毛巾大喊「台灣人不吃瘋豬肉！」隨即被警察蜂擁而上，架住拖出現場。前民進黨立委郭正亮諷刺，「衝萊牛就是愛台灣，衝萊豬就是中共同路人。」

「民間反瘦肉精毒豬聯盟」發言人李建誠今（21）日在《新聞大白話》表示，蘇貞昌2012年當民進黨主席的時候，是主張「瘦肉精零檢出歐盟模式」，對比現在講的話，完全顛倒，跟過去國民黨說的一模一樣，什麼國際經貿、國際組織等，是以前抗議國民黨的時候（國民黨）講的。

他諷刺，如果現在是國民黨執政，民進黨要選民代的一定每一場去衝，時空背景改變，蘇貞昌的想法反而倒退了。

對於蘇貞昌的態度，郭正亮認為，他已經好幾個月都這樣了，對立委都說「不要臉」、「吵死了」，有看過這種行政院長嗎？更何況是對小老百姓？

郭正亮也指出，國民黨抗議力道太弱了，民進黨出身的人會覺得國民黨怎會這麼弱？從這也可以看出「完全沒有是非」，衝萊牛就是愛台灣，衝萊豬就是中共同路人。