《ETtoday新聞雲》民調指出，2024總統選舉新北市長侯友宜民調微幅領先副總統賴清德，但台北市長柯文哲若加入戰局，則由賴清德微幅領先。被問到是否會覺得柯文哲是選總統的絆腳石嗎？侯友宜今上午出席新北歡樂耶誕城開箱記者會表示，他現在就是新北市市長，市長最重要的工作就是把市政做好。
侯友宜表示，柯文哲是台北市市長也有責任把他事情做好，至於雙北議題大家都可以一起合作，雙北是共同生活圈，一起共同面對解決民眾最迫切需要的安居樂業問題，這才是兩市之福。
《ETtoday新聞雲》民調指出，2024總統選舉新北市長侯友宜民調微幅領先副總統賴清德，但台北市長柯文哲若加入戰局，則由賴清德微幅領先。被問到是否會覺得柯文哲是選總統的絆腳石嗎？侯友宜今上午出席新北歡樂耶誕城開箱記者會表示，他現在就是新北市市長，市長最重要的工作就是把市政做好。
侯友宜表示，柯文哲是台北市市長也有責任把他事情做好，至於雙北議題大家都可以一起合作，雙北是共同生活圈，一起共同面對解決民眾最迫切需要的安居樂業問題，這才是兩市之福。
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