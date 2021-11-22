面對通膨壓力增溫，本土飲品大咖黑松董事長張斌堂22日指出，飲品原物料糖已漲好幾波，目前漲勢最驚人是飲品包材包括塑料、紙箱等，其中紙箱漲了三波超過3成，儘管食品業已有泡麵、奶油等起漲，但飲品在年底還不會調漲，明年就很難說，還要跟通路協調進貨價。

張斌堂說，目前飲品包材包括塑料、紙箱大漲，像是近期塑料就漲逾10%，而紙箱拉漲更明顯都是2-3成不等，為呼應政府要求年底前不漲，明年很難說；張斌堂是在出席「食品包材與環境永續」座談時表示，黑松一直以來落實環保4R，包括Reduce、Reuse、Recycle、Replace等面向，以黑松來說著重於Reduce，像是2020年減碳1000噸，預計迎來黑松100年目標每噸產品碳排放減15%。

台灣國際生命科學會（ILSI Taiwan）舉辦「食品包材與環境永續論壇」，集結17家食品產業者包括食品包材製造大廠南部化成、食品製造業黑松、下游食品餐飲業麥當勞等廠商，從環保4R探究發展解決方案。

南部化成董事長王東章指出，近年來與英國Polymateria公司合作，代理製造新一代生物分解材料Cycle+作為食品包裝材料，取代傳統一次性包材，也就是可分解塑粒，讓塑料回歸自然。

黑松張斌堂則表示，對食品包材業對環境永續重點是reuse，但對食品製造業來說則是reduce，食品業過去角度都以聚焦食品為核心，從食品安全、工作環境安全到環保安全，此次以環境為中心考量食品減碳，目前黑松飲品類型，所運用的包材包括寶特瓶、紙盒包、鐵與鋁罐等三大類，其中，寶特瓶去年減少1000噸二氧化碳，紙盒包則有FSC認證標示，鐵鋁則是回收率百分之百，張斌堂特別提到，寶特瓶瓶身可回收，但瓶蓋並非回收材質，在台灣多數分開，但按歐盟近期規定，瓶蓋需納入寶特瓶回收之列，這點勢必透過政府宣導，才能做百分之百回收。

張斌堂指出，黑松相關飲品寶特瓶回收超過九成，每年繳交回收基金都是超過6千多萬元，除了達成回收永續環境外，黑松也是用能大戶，每年必須減能源耗損10%，所以透過太陽能發電，自2017-2019年節電200萬度，減2400噸二氧化碳排放，近年更獲經濟部頒發節能標章金質獎，且黑松中壢廠製造三場為打造環保節能廠，更斥資30億改造，期待黑松百年目標，達成每噸產品碳排放減15%，每噸產品用水減10%，太陽光電增加8%，以符合綠建築綠工廠綠企業。