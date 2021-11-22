今年反覆來襲的疫情變化，在政府機關有效政策指引，及國人防疫行動積極配合下，目前疫情受控且緩定，特別感謝第一線診所及藥局的醫護人員，不分晝夜辛勞守護全國人民健康，因此台新銀行規劃「診所藥局智慧神隊友」服務方案，針對診所、藥局常用的金融需求，提供最佳感恩回饋。

台新銀行消費金融處資深副總經理吳良民表示，政府推出五倍券振興經濟，為第四季的經濟動能注入活水，台新銀行也在年底感恩的季節，對在台新銀行開立健保撥款專戶的診所及藥局客戶，規劃五大回饋，第一項為優惠存款專案，每戶可有存款1000萬元以內最高優惠利率0.31％，增加利息收入。

其次為便利支票申請流程，便利快速的申請流程並減免票信查詢費用，支付貨款、租金的好幫手。其三是網路銀行開辦費用減免，申請GB2B全球數位企金網可減免開辦費用，導入數位化金融整合服務。

其四交易手續費優惠，每月享跨行轉帳及提款手續費優惠各10次， 每月也有5次臨櫃大額匯款手續費減免優惠，操作便利又省錢。其五申辦企業卡免年費且交易金額再獲0.3％現金回饋，結合數位企金網平台提升帳務整合管理，財務管理的好伙伴。

吳良民強調，台新銀行做為醫護人員的後盾，對醫療產業所需的金融服務，已有豐富及熟稔的經驗，將持續秉持認真服務的精神力挺防疫人員，讓台新銀行成為防疫人員智慧好夥伴。