烏來區是以泰雅族人居多之新北唯一原鄉，由於多愛嚼食檳榔，造成落牙、口腔疾病或口腔癌等問題，但烏來卻沒有牙醫診所，新北市原民局今與新北市牙醫師公會、國際扶輪3522地區與烏來區公所合作簽約，預計明年1月在烏來圖書館成立北台灣第一個原住民族地區口腔醫療站，屆時將有6位牙醫輪流駐診，預估一年可服務2640位民眾。

原民局指出，根據新北市牙醫師公會針對烏來區部落受檢者研究顯示，當地齲齒經驗盛行率高達100％，牙齒健康狀況主要以缺牙問題為主，缺牙率超過77％，活動假牙需求逼近60％，需繼續接受口腔治療者皆超過81％。

烏來區長周守信表示，烏來沒有任何一間牙醫診所，衛生所只有一位牙醫又採預約制，一天最多只能看4位病患，他先前就曾因牙痛得受不了又預約不到，只能跑到山下的新店就醫。他說，烏來區人口有6000多人，其中老人有1000多人、原民有2900多人，都是需要服務的人，對於口腔醫療站設立，居民聽到都很開心，以後看牙醫不用跑那麼遠了。

牙醫師公會理事長葉建陽說，口腔醫療服務站將引進多方資源，包含有服務熱忱牙醫師會輪流駐診、設置最新牙科治療椅與3D斷層掃描儀器等，預計一周5天，一年服務2640位民眾，將免費替烏來地區族人提供一般口腔醫療、口腔癌篩檢、牙周病統合照護及口腔衛教講座，改善嚼食檳榔不良習慣，降低檳菸酒人口，並提供特殊需求者口腔照顧等，讓在地族人獲得適當口腔醫療資源與照顧，進而改善生活品質，緩解烏來牙科醫療院所不足及資源不對等情形。

另為能達成「預防勝於治療」目標，公會預計將與烏來國中小、幼兒園等學校加強合作，定期到校辦理口腔衛教及健康檢查服務，讓學童能從小養成口腔保健好習慣。