上銀科技不單開發滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件產品，也布局晶圓、單軸及多軸等工業用機器人市場有成，近年積極搶進醫療用機器人市場，參加2日起登場的台灣醫療科技展，秀出完整機器人復健療程外，內視鏡扶持機器手臂，也新增婦產科手術項目。

上銀表示，上銀運用核心精密傳動技術，進行垂直整合，研發下肢復健機器人，以高強度、全自動的訓練系統，增補早期行走復健的設備缺口，提升治療效率。上市以來，由於操作簡便、實用性高，市場回饋給予正向評價。今年，上銀進階再開發「主動輔助」下肢復健機器人，結合多種感測技術、與精密的動作控制計算，讓已有部分動作能力的患者，可用自己的力量啟動訓練、再由HIWIN機器接力完成步行週期，透過機器與病患的密切互動，更精準對應患者需要、給予最適合的任務挑戰。

上銀指出，上銀這次參展，秀出完整呈現機器人復健療程，第一站由P100全自動下肢機器人服務早期患者、第二站為能力較好患者使用的P110智慧主動輔助機器人、第三站為地面行走的訓練走道，上銀復健機可全程陪伴患者銜接獨立行走，盡早恢復日常生活。

上銀表示，上銀開發的第1支MIT醫療機器手臂，應用在輔助微創手術全程穩定的影像畫面，減輕外科醫師疲勞與提升手術的品質與安全，目前應用在消化系外科及胸腔外科，近期上銀內視鏡扶植機器手臂也應用在婦產科。婦產科微創手術向來注重傷口的微小與美觀，上銀內視鏡扶持機器手臂具中心定位功能，能確保內視鏡移動維持在固定切口上，達到人手不易控制的穩定性，實現微小傷口的優點，外科醫師可以透過機器手臂的使用延長其執業生命。

上銀表示，上銀開發的內視鏡手持機器手臂，提供民眾在選擇進口機器人手術之外，一個更輕負擔的選擇。