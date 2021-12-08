櫃買中心表示，第一商業銀行於12月8日發行總額新台幣10億元之可持續發展債券，並且上櫃掛牌，為一銀繼於去年發行綠色債券後，首次發行可持續發展債券，以落實該公司對環境友善與社會責任的重視。

櫃買中心表示，一銀本次發行的可持續發展債券，發行金額為新台幣10億元，發行期間為5年，票面利率為0.52％，發行公司信評為中華信評twAA+級，由資誠聯合會計師事務所擔任外部評估機構並出具驗證報告。債券所募資金在綠色投資計畫部分，主要用於協助廠商設置太陽能及風力發電站及購置相關設備等再生能源之放款，以達成保護環境的目標；在社會效益投資計畫部分則為協助中小、微型企業進行專案貸款，以提供企業營運所需資金，扶植企業成長，達到穩定就業、促進經濟發展的目標。

櫃買中心指出，可持續發展債券制度自109年10月實施以來，發行規模已達新台幣570億元，分別由中國信託商業銀行、永豐商業銀行、遠東新世紀、台北富邦銀行、智利政府、合作金庫、高盛金融國際公司、土地銀行、台灣高鐵公司、玉山銀行及第一商業銀行所發行。

櫃買中心期望透過永續發展債券的推動，為企業提供永續發展與轉型所需資金之融資管道，並為國內外投資人提供更多元之投資選擇，有關更多永續發展債券的相關資訊，投資人可至櫃買中心網站（www.tpex.org.tw）之「永續發展債券」專區查詢。