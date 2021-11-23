因應「元宇宙」沉浸式體驗及自動駕駛汽車的需求上線，5G基站的能耗也將比4G多了三到四倍。富蘭克林華美投信指出，當在整個人群中都大規模使用虛擬世界時使是每台機器上的小功率增加也會增加巨大的能量負載。所以未來在現實世界，即中，勢必投入更多的資本在能源的基礎設施中，尤其是不對環境造成污染、並藉由大自然循環產生的潔淨能源，以符合虛擬元宇宙及現實綠能世界的發展。

為了支持虛擬世界，讓虛擬人物的表現更栩栩如生、讓沉浸式設備的體驗更好，未來勢必須增加運算能力，且使用5G以上的傳輸頻率及調高接入設備上限等科技，能源的消耗需求也必然大幅增加。據google估計，單次搜索會消耗大約0.0003千瓦或1千焦耳的能量，大致相當於人體在10秒內燃燒的能量，因此英偉達主要晶片GPU過去十年功耗增加高達30倍。

元宇宙最大的特點是用滲透式虛擬實景世界，以一個或多個定制化身份，在完整的社交虛擬上生活，讓用戶在社交和精神上有更大的享受。Roblox的戴維·巴舒基提出了元宇宙需要的八大要素：身份、朋友、浸潤感、低延遲、多元化、隨地、經濟系統和文明，以上要素的成立，即可讓元宇宙的用戶生活自由的虛擬世界裡。

富蘭克林華美投信將發行台灣首檔全球潔淨能源ETF-富蘭克林潔淨能源ETF(00899) (該基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)，投資於全球潔淨能源設備、儲能及發電公司，透過此ETF能更好捕捉未來5年全球綠能化及虛擬化的投資雙主流。