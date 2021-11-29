世衛(WHO)稱初步證據顯示Omicron變種應是11月9日首度被測得，有鑑南非過去兩週確診暴增，新變種很可能比現有其他COVID-19各株更易傳染。南非上周的新增確診較前一周翻倍。富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，先前看多的疫後復甦概念股，已有一波漲幅，受這新一波南非的變種病毒影響，恐怕短線類股會稍微休息，看全球後續疫情的製藥與病毒擴散狀況而定。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，目前看好的主流仍不變，包括高速運算、5G、人工智慧(AI)、物聯網(IOT)、車用電子零組件等。

周書玄表示，南非新變種病毒崛起，由於發現此病毒的倫敦帝國學院病毒學家分析，此病毒更兇猛勝過先前Delta也造成市場擔憂，台股也剛好遇逢周五與法人月底結算、年度作帳，因此，三大法人等於現貨市場多是站在賣方，包括：高本益比、炒題材股與漲多之航運類等，多拉回下跌整理。

不過，周書玄認為，台股與美國股市相關性仍強，雖然短線因南非病毒疫情再起干擾，全球股市將拉回修正，但由於台灣半導體、電子上游、電動汽車等類股明年仍看好，中長期看多方向不變，有機會於整理後重新反彈，故建議投資人拉回可以尋找買點、逢低加碼。

日盛MIT主流基金研究團隊表示，台股多數上市櫃公司營運展望正向，至明年第1季底是財報空窗期，搭配歐美消費旺季，隨產業雜音釐清及個股業績表現，有機會緩步墊高，但須留意疫情發展、通膨情勢及升息時點。