白姑大山近年來發生多起迷途事件，東勢林區管理處與中華民國山岳協會、台北市山岳協會、桃園市山岳協會、屏東縣笠頂興平山友協會等單位合作，沿途每100公尺設置路程標示，共設置86面，登山過程只要依循00至86，就可有效指引登山路徑，減少迷途確保安全。

白姑大山登山路線沿途路程標示。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

據相關研究發現，山難十大類型中，以迷途、墜崖事件佔大部分。內政部統計，2020年發生的山域事故救援案件有成長趨勢，近期因疫情解封，登山活動人數也大幅增加，其中白姑大山2019年至今共發生5起迷途失聯，甚至造成2名登山客因迷途失聯而死亡。

東勢林區管理處與民間協力設置白姑大山山徑路標（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

白姑大山雖非東勢林管處建置步道，但為強化民眾登山安全，東勢林管處與南投縣政府消防局、台中市政府消防局於10月初共同研商，達成設置簡易路標共識，立即與民間團體中華民國山岳協會接洽，透過公私協力合作方式，完成山徑簡易路標設置。

白姑大山路標說明圖。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

東勢林管處與中華民國山岳協會表示，白姑大山登山入口處有完整指引說明，呼籲登山者出發前能瞭解清楚。路標採用反光材質，提高夜間或濃霧中的辨識度，如果不幸遇到狀況，可利用里程數作回報，例如45／86，代表位置從登山口起算4.5公里處，利於救援人員掌握。