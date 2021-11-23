昨(22日)在新店花園新城犯下咖啡商狙殺命案的黃姓帽T殺手，警方查出他在上午8時許在10秒內開4槍奪命後，迅速將犯案車車輛開往新店IKEA棄車，2度變裝換搭計程車，前往桃機，沿途丟棄作案槍枝及衣物後從出境潛逃大陸廈門，刑事局兩岸科獲報後證實，已將黃嫌口卡資料透過兩岸共打機制傳給大陸公安協助緝捕，據了解黃嫌疑已入住防疫旅館，當地公安單位已掌握黃嫌行蹤，但未回應是否已有緝捕行動。

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刑事局表示，兩岸科已將黃嫌資料提供給大陸公安部，並提出協助緝捕申請，但目前尚未獲得大陸正式回應，由於這兩年來兩岸共打機制停滯，大陸公安此時是否會協助逮捕黃姓槍手，並遣返台灣進行偵辦還有待大陸方面回應。

警方調查，45歲咖啡商何明勳，22日上午8時許，在新店「花園新城」自家別墅門口，遭一名身穿帽T男子10秒內開4槍，行刑式槍決擊斃。警方專案小組追查，掌握帽T殺手身分，鎖定30餘歲黃姓男子涉有重嫌，

黃姓凶嫌犯案顯然十分縝密、專業，10秒取命後，先將犯案用的銀色自小客車，棄置新店環河路IKEA停車場，變裝搭乘計程車到北市龍山寺捷運站，再進行第2次變裝，又搭上計程車到桃園機場，中午12時就搭機出境至中國大陸，2度變裝、轉換3地點製造斷點，全程僅花4小時。

專案人員調閱監視器，在桃園機場航廈聯外道路水溝內，發現疑似做案用的制式槍枝1支，子彈剩1顆，經刑事鑑識中心連夜進行鑑識比對研判應為涉案槍枝可能性很大。目前專案小組持續全力追緝犯嫌到案，以及背後犯案動機。